Москва, 3 февраля. Госдума введет ограничения на командировки депутатов из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Исходя из интересов граждан нашей страны, конечно, нам придется эти решения принять. Думаю, что наши избиратели однозначно их поддержат», — сказал Володин.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Именно Ухань стала главным очагом инфекции. На текущий момент город, как и ряд других в Китае, закрыт на карантин.

Новый инфекционный агент получил название 2019-nCov. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. В нашей стране первые случаи заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае. Состояние двух заболевших пневмонией 2019-nCoV медиками оценивается как удовлетворительное.

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздерживаться от любых поездок в Китай из-за опасности распространения эпидемии. Также МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.

1 февраля Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая. Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, выразили готовность 133 россиянина.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем.