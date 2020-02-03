Блогер Миро призвала «более агрессивно» решить вопрос с шумными соседями

Москва, 3 февраля. Известная российская блогер Лена Миро прокомментировала иницитиву Госдумы повысить штрафы за шум. Она считает, что депутаты должны решить вопрос «более агрессивно».

По мнению Миро, «творить добро нужно большим кулаком». Она призвала законотворецев детально продумать нововведение. Закон должен работать и защищать граждан.

«Когда исчезнет коронавирус в Китае, заказать у них за три копейки производство шумоулавливателей», — написала в «Живом журнале» Миро.

Блогер добавила, что при повышении допустимого порога в 30 децибел, прибор будет отправлять уведомление в компетентные органы. Штрафы, по мнению, Миро, должны начисляться автоматически.

Она уверена, что, с одной стороны, это пополнит бюджет страны, с другой, станет лучшим способом избавиться от шума. При этом штраф за нарушение покоя соседей должен быть не менее 30 тысяч рублей.

Миро заверила, что в курсе, какова средняя зарплата в России. Именно поэтому она считает, что минимальный порог штрафа — 30 тысяч, а не 5 тысяч.

Скандальный блогер предложила разрешить ремонт только на 3 месяца и не чаще, чем раз в пять лет. Она попросила учесть ее «поправки», чтобы люди перестали быть агрессивными и злыми на соседей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как лично сталивался с проблемой шума по ночам. Он заявил, что некоторые строительные компании не прекращают работы ни днем, ни ночью.