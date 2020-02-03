Крымчан насмешило заявление СНБО о планах РФ «заполучить» украинцев

Симферополь, 3 февраля. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал смешным заявление замглавы СНБО Сергея Кривоноса о том, что Россия якобы хочет «заполучить» 40 млн украинцев.

«Они слишком хорошо о себе думают и набивают себе цену. Это просто смешно. У России цель — жить мирно, в дружбе и взаимосогласии со своими соседями. Россия и без Украины уже сверхдержава. Без РФ сегодня не принимаются никакие значимые решения мировой повестки», — пояснил он в разговоре с РИА Новости.

По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчины, Киев в настоящее время выдумывает секретные планы других государств вместо того, чтобы решать собственные проблемы, каких набралось немало.

Напомним, что ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия хочет «заполучить» 40 млн украинцев, чтобы «утвердиться как сверхдержава.

А в конце прошлого года глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов рассказал о существовании у Киева «сценария» по «реинтеграции» Крыма и восстановления границ Луганской и Донецкой областей. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий тогда заявил, что у Киева есть только один сценарий — это сценарий Госдепартамента США, которому выгоднее, чтобы гражданская война на Украине продолжалась.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.