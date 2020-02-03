Тимошенко призывает Раду спасти «летящую в пропасть» Украину

Киев, 3 февраля. Стремительное падение уровня производства представляет угрозу для национальной безопасности Украины, страна летит в экономическую пропасть, заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать», ― сказала Тимошенко в ходе согласительного совета Верховной рады.

По словам Тимошенко, падение промышленного производства в течение пяти месяцев ― это не симптом, в январе текущего года бюджет не реализован на 13,8 млрд гривен. Лидер «Батькивщины» призвала немедленно собрать совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Вы знаете, что страну продолжают тянуть в долговую яму. Облигации внутреннего госдолга почти в три раза выросли, и проценты, которые получают на эти облигации, переходят все разумные границы», ― добавила Тимошенко.

Представитель фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Юрий Бойко был более критичен и на фоне падения украинской экономики потребовал отставки текущего правительства. Он отметил, что последние четыре месяца производство падает на 5-6%, что влечет за собой падение ВВП на 1%, сообщает «ПолитНавигатор».

Кроме того, Бойко раскритиковал предпринимаемые премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком усилия по принятию нового трудового кодекса. Представитель оппозиционной партии уверен, что изменения станут толчком для того, чтобы украинцы еще скорее уезжали из страны.