Военная комиссия «5+5» по Ливии сообщила о начале работы

Женева, 3 февраля. В Женеве к работе приступила военная комиссия по Ливии в формате «5+5». Она займется обсуждением ливийской проблематики и поиском методов по сохранению мира в стране.

«Совместная ливийская военная комиссия в составе «5+5» сегодня начала встречи под эгидой ООН в Женеве», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ООН.

В состав комиссии вошли по пять представителей сторон-участниц конфликта — Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Деятельность совета осуществляется при посредничестве Организации Объединенных Наций, руководство за процессом переговоров взял на себя Гасан Саламе, специальный посланник ООН по Ливии.

Решение о создании специальной военной комиссии «5+5» было принято на берлинской конференции, состоявшейся 19 января. Участники международного саммита условились, что следующим шагом для достижения мира в Ливии станет формирование структуры, в составе которой будут представители противоборствующих сторон. Такой формат, как предполагается, поможет провести результативный диалог о полноценном прекращении огня.

С полуночи 12 января на северо-западе Ливии были прекращены боевые действия, ЛНА и ПНС после предложения России согласились сложить оружие. До настоящего момента в стране соблюдается перемирие, однако силы ПНС все чаще устраивают обстрелы, вынуждая ЛНА защищаться.