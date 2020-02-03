Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 15 апреля

Москва, 3 февраля. Председатель правительства Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина 15 апреля. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сама дата определена на 15 апреля», — сказал Володин по итогам Совета, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он отметил, что данная тема была всесторонне обсуждена.

«В будущем мы еще раз к этому вопросу вернемся, потому что нам необходимо будет утвердить окончательно регламент проведения отчета правительства», — подытожил Володин.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку 15 января. Позже президент России Владимир Путин предложил занять пост премьера премьера Михаилу Мишустину, который в тот момент возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января был назван новый состав российского правительства.