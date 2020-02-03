Боксера Кушиташвили арестовали до 1 апреля по делу о хранении наркотиков

Москва, 3 февраля. Двухкратного чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили арестовал 235 гарнизонный суд по делу о хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии.

Суд удовлеторил ходатайство средствия заключить спортсмена под стражу до 1 апреля. Правозащитники Кушиташвили намерены обжаловать решение об аресте, пишет ТАСС.

Боксеров Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна задержали 2 февраля в Москве. Их подозревают в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Арестованный 24-летний боксер выступал в категории до 81 кг, он становился чемпионом страны в 2015 и в 2018 годах.