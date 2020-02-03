Валерия в полуодетом виде ответила «одной злобствующей мадам»

Москва, 3 февраля. Известная эстрадная певица Валерия в ответ на нападки недоброжелателей, которые критикуют ее рвение к здоровому образу жизни, показала свою тренировку и, соответственно, прекрасную физическую форму.

Супруга продюсера Иосифа Пригожина в свой 51 год активно занимается физкультурой и делится с подписчиками упражнениями, которые можно повторить дома, а также советами по правильному питанию. Однако, по всей видимости, не все интернет-пользователи по достоинству оценивают старания Валерии.

«Ехидным подписчикам, настаивающим на бесполезности ЗОЖа, посвящается. В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде», — написала певица в сообщении, прикрепив видео с домашней тренировки.

Валерия подчеркнула, что не собирается соревноваться с профессиональными спортсменами и тем более сравнивать себя с моделями.

«Иду своей дорогой — результатами очень довольна», — заключила она.

За считанные часы пост Валерии набрал более полумиллиона лайков. Фанаты поддержали певицу, выразив ей свое восхищение.

«Восхищаюсь, а лентяйкам нечего завидовать!» — подчеркнула ptm585.

Ранее Валерия рассказала, что и ее муж решил следить за своим здоровьем. Музыкальный продюсер отказался от мяса и стал бегать.