Депутата — соратника Навального поймали с поличным на краже документов в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 февраля. Глава администрации МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский лично написал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности мундепа Александра Изотова за попытку кражи.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Войтановского, заявление чиновник написал по многочисленным просьбам других сотрудников администрации. Оно направлено в 76-й отдел полиции Петербурга.

Известно, что Изотов и еще один депутат Михаил Шабалкин являются соратниками одиозного блогера Алексея Навального и в муниципальный совет они избирались с помощью черных предвыборных технологий «умного голосования».

Причиной для обращения к правоохранителям стала попытка Изотова и Шабалкина проникнуть в кабинеты сотрудников местной администрации и захватить важные документы. Сделать они это попытались под предлогом бесконтрольного приема избирателей поздно вечером с 19 часов до 20 часов.

«Но благодаря бдительности сотрудников потенциального преступника Изотова застали с поличным, когда он пытался проникнуть в соседний кабинет», — подчеркнули в пресс-службе.

В ближайшее время, как уточнили в муниципальном совете, будет изменено расписание приема избирателей: оно будет вестись только в рабочее время.