Москва, 3 февраля. Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.

Выступая в программе «Время покажет» на Первом канале, он поддержал позицию Таллина, который по-прежнему признает действующим Тартуский мирный договор, что технически позволяет стране претендовать на Ивангород и Печорский район Псковской области РФ. Правда латыш сразу же попался на логическом противоречии, на которое указал ведущий Артем Шейнин.

Если прибалтийские государства, отстаивая «историческую справедливость», настаивают на действии договора 1920 года, то им придется признать и российский Крым.

«Если мы с вами начнем «уважать международное право» и отматываться назад, что, если мы отмотаем до 1939 года? Как вы будете рассуждать об украинских границах, что вы делаете с границами Украины по состоянию на 1939 год?» — поинтересовался журналист.

Лиелайсу не оставалось ничего другого, кроме как ответить: «Мы им сочувствуем». Эта реплика вызвала взрыв смеха в зале. Шейнин, комментируя фиаско гостя, констатировал, что этот ответ прекрасно отражает логику западных стран по отношению к Украине.

Напомним, что ранее президент республики Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему остается действующим. Этот договор был подписан между Эстонией и СССР в 1920 году. Документ установил новые территориальные границы. Эстонии отошли часть Псковской губернии (сейчас это Печорский район Псковской области) и правобережье Нарвы. Однако в 1944 году эти земли вновь вернулись в состав Советского Союза.

Теперь Эстония настаивает на том, что договор по-прежнему действует, а Россия утверждает, что это исторический документ, давно утративший силу.