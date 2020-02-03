Врач рассказала об опасности недостатка витамина D в организме

Москва, 3 февраля. Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями в сезон эпидемий и депрессией. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что витамин D улучшает концентрацию внимания и память. Важным источником этого элемента, фактически вторым после солнца, является жирная морская рыба и особенно — печень трески.

Соломатина обратила внимание, что если в рационе взрослого человека эти продукты встречаются более или менее регулярно, то в детском, как правило, — нет, поскольку дети зачастую наотрез отказываются от рыбы. В такой ситуации врач рекомендует принимать рыбий жир.

«Чтобы восполнить недостаток этого вещества, я бы рекомендовала принимать старый добрый рыбий жир. Например, в капсулах. Дело в том, что рыбий жир — лучший пищевой источник витамина D. А заодно и омега-жиров, которые также принимают самое активное участие в работе головного мозга», — уточнила она в интервью «Вечерней Москве».

По словам Соломатиной, при попадании в организм с пищей жирные кислоты Омега-3 быстро встраиваются в клеточные мембраны и повышают их работоспособность. Особенно важное значение это имеет для работы сердца и мозга, которые постоянно находятся под большой нагрузкой.

Медик отметила, что люди, имеющие в организме достаточное количество Омега-3, не страдают от депрессии даже сейчас — в «темное» и самое холодное время года.

Ранее врачи назвали главные симптомы нехватки витамина D в организме, которые часто проявляются зимой. Среди них отмечаются боль в костях и конечностях, малая подвижность суставов утром, повышенная потливость головы и избыточный вес.