Главные новости 3 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 3 февраля.

Пьяный мужчина изнасиловал жену в присутствии детей в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей. Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей.

На потасовке неприятности не закончились — после взлета самолета пассажирам стало трудно дышать. Пилоты рейса Париж — Москва подрались на борту самолета.

Висящее на Поклонном кресте тело мужчины нашли в Белгороде. Сотрудники СК РФ по региону проводят проверку. Висящее на кресте тело мужчины нашли в Белгороде.

Тело 27-летней девушки нашли в ванной одной из квартир дома в Проточном переулке в Москве. Знакомство украинки и корейца в свингер-клубе в Москве закончилось смертью девушки.

Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, он «идет не тем путем», заявила Савченко. Зеленский может повторить судьбу Януковича.

Финские СМИ сообщили, что убита известная активистка, выступающая за права мигрантов Сана Оваска. Ее убил мигрант по имени Хасан. Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан.

Продюсер Иосиф Пригожин поссорился со своей супругой Валерией из-за весов, которые певица взяла в однодневную поездку. Пригожин рассказал о ссоре с Валерией.

В Ростове-на-Дону корпоратив, на котором выступала популярная певица Ольга Бузова, прошел с позором. Закрытый концерт Бузовой в Ростове зрители назвали позором.

Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега в Петербурге, сообщили в Северо-Западном УГМС. Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели.

Школьница внезапно умерла во время празднования дня рождения в подмосковном Подольске. Школьница умерла во время празднования дня рождения в Подмосковье.