Совет ГД продлил срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении конституции

Москва, 3 февраля. Совет Госдумы продлил срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении конституции до 14 февраля. Об этом по итогам его заседания сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Один из вопросов, которые мы обсуждали, это вопрос продления срока подачи поправок в конституцию. На начало заседания поступило 65 дополнительных поправок. Считаем, что правильно всесторонне их изучить, с экспертами обсудить и только после этого принимать решение», — сказал Володин.

Он отметил, что с просьбой продлить срок подачи поправок обратился профильный комитет Госдумы.

«Мы определились: до 14 февраля срок подачи поправок продлевается. Иным образом, на неделю», — указал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что это решение может быть впоследствии пересмотрено.

«Но не исключено, если будет еще больше поступать поправок нам, придется вернуться к этому вопросу», — подытожил Володин.

Напомним, документ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Рассмотрение законопроекта во втором чтении было запланировано на 11 февраля.