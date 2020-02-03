Названа предварительная причина смерти российского советника и его жены в Цхинвале

Цхинвал, 3 февраля. Российский советник в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга скончались, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах республики.

Тела Галей нашли в их доме в Цхинвале, на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты отправили тела погибших в морг для установления точной причины смерти.

«Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом, но пожара не было», — сказал собеседник ФАН.

Галь занимал должность советника в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики с 2016 года. Он разработал медицинскую реформу для страны, а также ряд других важных проектов.