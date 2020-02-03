Украинский институт нацпамяти требует демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать»

Киев, 3 февраля. Украинский институт национальной памяти (УИНП) продолжит требовать демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве, об этом сообщил новый глава института Антон Дробович.

«УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца», ― рассказал Дробович в комментарии украинской службе радио «Свобода».

По его словам, четыре инженерно-строительные организации уже заявили о желании участвовать в тендере на демонтаж герба и даже предложили предоставить скидки. Дробович добавил, что институт намерен обратиться в Музей истории Украины во Второй мировой войне и в Минкультуры, так как монумент находится на балансе этих организаций.

В декабре прошлого года Дробович сообщал, что герб еще некоторое время будет находиться на щите памятника «Родина-мать» в Киеве из-за дороговизны и сложности его демонтажа. Глава института сообщил, что в случае демонтажа герба может быть нарушена устойчивость статуи.

Напомним, Киев активно проводит политику, направленную против России с 2014 года. В рамках так называемой «декоммунизации» происходит массовое переименование улиц и городов, сносятся памятники. Более того, прошлой осенью украинские власти запретили использование термина «Великая Отечественная война», заявив, якобы он является «пропагандистским».