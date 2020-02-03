Королеву после пикантного снимка с глубоким декольте позвали в США

Москва, 3 февраля. Известная певица Наташа Королева опубликовала довольно провокационный снимок, чем вызвала бурю эмоций у фанатов.

В Instagram артистки появилась фотография, на которой исполнительница запечатлена лежащей на кровати в коротком белом наряде с глубоким декольте.

«Думы, мои думы, горе мне с вами!» — написала Королева на украинском языке.

Интернет-пользователи в многочисленных комментариях осыпали 46-летнюю артистку комплиментами.

«Мой кумир! Образец для подражания, женственная, желанная, несравненная!!!» — высказалась olesya0182828.

«Я готов целовать песок, по которому ты ходила!» — написал dishan777.

Нашлись, однако, и те, кто обвинил певицу в излишней откровенности и чрезмерном использовании косметики.

«Совсем на себя не похожа», — констатировала isnezhkova.

В целом, пикантный снимок Королевой понравился фанатам. Ей даже поступило предложение посетить США.

«Приезжайте в Бостон гастролями», — позвала veronicaconvery.

Напомним, что на днях известный певец и композитор Игорь Николаев впервые после 19 лет молчания рассказал о своих отношениях с Королевой. Брак пары продлился с 1992 по 2001 год. Музыкант признался, что он даже не подписан на аккаунты бывшей жены в соцсетях.

Сейчас Королева замужем за актером, певцом и бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Их пара считается одним из самых крепких супружеских союзов российского шоу-бизнеса.