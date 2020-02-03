Депутат АКР заявил, что границы Турции проходят от Идлиба до Ливии

Эдирне, 3 февраля. Турецкий депутат Фатма Аксал из партии партии Справедливости и развития (AKP), сообщил, что границы Турции начинаются от Идлиба и простираются до Ливии. Соответствующее заявление политик сделал, отвечая на вопрос о том, какие интересы преследует Турция, продвигая свою политику в Сирии и Ливии.

По словам Аксала, главы администрации Центрального района Эдирне, турецкие границы начинаются в Идлибе и заканчиваются в Ливии. Анкара остается там для сохранения собственной безопасности.

«Что мы делаем в Идлибе, Ливии? Границы Турции начинаются от Идлиба до Ливии. Если мы не сможем защитить эти границы, мы не сможем спокойно сидеть здесь, в Эдирне», — подчеркнул он.

Агрессивная риторика Турции в отношении других независимых стран, осуждается мировым сообществом. Анкара пытается навязать свои интересы в регионах, которые ранее входили в состав Османской империи. По словам заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отказывается от планов возродить величие Османской империи. Анкара лишилась своего влияния в Сирии в начале ХХ века, что до сих пор остается для нее болезненным моментом истории.

Против такой политики Турции на Ближнем Востоке выступило большинство стран региона. Они выступают против турецкого военного вмешательства в дела других государств, которое в конечном итоге приводит к обострению старых конфликтов и появлению новых.