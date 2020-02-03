Путин предоставил гражданство бразильскому футболисту Паулиньо

Москва, 3 февраля. Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить российское гражданство бразильскому футболисту Паулиньо (Кастаньясси Пауло Роберто). Соответствующий документ в понедельник был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство РФ Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 года в Бразилии», — говорится в указе.

Отметим, что Паулиньо с 2015 года выступает за команду КПРФ по мини-футболу. У себя на родине он представлял клубы «Интелли» и «Флуминенсе». Это уже не первый бразильский футболист, получивший российский паспорт. До Паулиньо российское гражданство получали Эдер Лима, Ромуло и Робиньо — игроки российской сборной по футболу.

Кроме того, российское гражданство в свое время получил украинский боксер Станислав Каштанов, американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американская баскетболистка Джамирра Фолкнер, бразильский футболист Марио Фернандес, американский мастер айкидо и актер Стивен Сигал и австралийский велогонщик Шейн Перкинс.

Мини-футбольный клуб КПРФ был создан в 2003 году. В 2009 году московская команда получила официальный статус. С 2011 года играет в Суперлиге. В конце прошлого года клуб обеспечил себе путевку в четвертьфинал Кубка России. Победу МФК КПРФ в матче с «Газпром трансгаз Саратовым» во многом гарантировал Паулиньо, который забил сразу несколько голов в ворота соперников.