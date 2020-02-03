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Восемнадцатилетний вратарь МХЛ скончался от рака

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Восемнадцатилетний вратарь МХЛ скончался от рака

Нур-Султан, 3 февраля. Молодой вратарь казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет, сообщается на сайте ВХЛ. 

Матчи Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) 3 и 4 февраля начнутся с минуты молчания в память о Прокофьеве. Врачи диагностировали у спортсмена саркому Юинга еще в прошлом году.

О его смерти стало известно 3 февраля. ВХЛ принесла соболезнования родным хоккеиста, отметив, что он до последнего боролся с болезнью.

Ранее сообщалось, что молодая футболистка из Московской области умерла в возрасте 23 лет.

 

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