Восемнадцатилетний вратарь МХЛ скончался от рака

Нур-Султан, 3 февраля. Молодой вратарь казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет, сообщается на сайте ВХЛ.

Матчи Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) 3 и 4 февраля начнутся с минуты молчания в память о Прокофьеве. Врачи диагностировали у спортсмена саркому Юинга еще в прошлом году.

О его смерти стало известно 3 февраля. ВХЛ принесла соболезнования родным хоккеиста, отметив, что он до последнего боролся с болезнью.

Ранее сообщалось, что молодая футболистка из Московской области умерла в возрасте 23 лет.