Новый лидер «Яблока» чистит ряды партии, чтобы проникнуть в Госдуму

Москва, 3 февраля. Новый лидер «Яблока» Николай Рыбаков хочет вернуть партию в федеральную повестку, поэтому начинает чистить ряды от скандальных персонажей типа Максима Каца и Дарьи Бесединой.

Ранее сам Кац пожаловался, что его и Дарью отказались регистрировать на внутрипартийных выборах. Однако учитывая стратегию, избранную Рыбаковым, такое решение выглядит вполне ожидаемым. И хотя Каца такой вариант, конечно, не устраивает, но поделать с этим он, скорее всего, ничего не сможет, ведь у партийного руководства есть план.

При этом, как отмечает издание «Политика сегодня», от других скандальных, но старых кадров, таких, к примеру, как депутат петербургского ЗакСа Борис, «Яблоку» так легко не отплеваться. Так или иначе ставку Рыбаков, скорее всего, сделает на Максима Круглова — он успел хорошо проявить себя в качестве депутата, активно ведет приемы, реагирует на актуальные проблемы, например, перенос части корпусов 40-й больницы в Останкино и строительство колеса обозрения на ВДНХ. Ряд политологов предрекает «Яблоку» серьезный кризис, в котором свои лидерские позиции не сможет удержать и сам Рыбаков.

Что до Каца, то несмотря на все свое возмущение, он решил остаться в «Яблоке», объяснив это тем, что «нужно поддерживать оппозиционные силы, так как их немного».