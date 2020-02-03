Юлия Ковальчук шокировала фанатов откровенным нарядом

Москва, 3 февраля. Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук шокировала поклонников откровенным фото в платье без нижнего белья. Интернет-пользователи разделились во мнении: одни посчитали наряд артистки развратным, другие похвалили за смелость.

Ковальчук опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором она запечатлена в длинном вечернем платье золотого цвета. Наряд был с глубокими декольте и разрезом на ноге, который заканчивался практически на талии.

Звезда сообщила, что в таком наряде она собралась на день рождение, сыронизировав, что это платье «специально» для именинника, которому исполнилось 50 лет.

Часть поклонников 37-летней звезды раскритиковала ее за откровенный наряд, напомнив о рамках приличия, другая же — восхитилась Ковальчук и ее смелостью.

«Платье прекрасно смотрится на красивом спортивном теле, но должны же быть рамки. Вы же мама, жена в конце концов», — разгневалась lidiya_jatkina1986.

«Ужас, стыд!» — пожурила звезду ludmila_anana.

«Пофиг им всем на приличие. У них крыша едет от извращений, не знают, как же побольше оголиться. Шла бы в трусах — было бы забавнее», — написала iaroslava590.

«Когда юбиляру 50, может быть и инфаркт от такого платья,или от ревности жены», — написала kristinka_viktorovna82.

«Кричащий вырез, супер-пупер», — подчеркнула olgaegorova8552.