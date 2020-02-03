Депутат Нилов заявил, что лично сталкивался с проблемой шума по ночам

Москва, 3 февраля. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что принятые ранее законы о тишине не работают.

Депутаты предложили увеличить штраф из-за шума до 150 тысяч рублей. При этом правила соблюдения тишины по ночам должны стать едиными по всей стране.

«Я лично сталкивался с ситуацией, когда в ночное время строительные компании строят, шумят, грузят», — прокомментировал Нилов, его слова передает телеканал «360».

Он добавил, что многие россияне жалуются на шумных соседей в полицию. Но правоохранители «бессильны», поскольку этот вопрос регулируется административным кодексом.

Нилов добавил, что из-за шума нужно писать заявление и подавать в органы местного самоуправления. Рассмотрение заявление тоже занимает некоторое время. Такая работа неэффективна в борьбе с шумом.

Напомним, что новые штрафы из-за шума для физических лиц решили поднять до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 150 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в административный и жилищный кодексы.

Ранее депутат Госдумы Ольга Павлова заявила, что новые штрафы значительно повлияют на шумных людей, которые намеренно изводят соседей.