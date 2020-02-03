Врачи не могут поставить диагноз певице МакSим

Москва, 3 января. Врачи пока не могут поставить диагноз певице Марине Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим. Об этом рассказала менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, исполнительница действительно находится в больнице, но в обычной палате, а не в реанимации. МакSим жалуется на бессонницу, головную боль и боли в ногах.

«Есть вещи, которые очень сложно определить. Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз», — отметила Соколова.

По ее словам, артистка несколько дней назад пожаловалась на плохое самочувствие и решила пройти плановое лечение. По предварительной информации, на восстановление понадобится шесть-восемь месяцев, поэтому МакSим пришлось отменить выступления.

Отметим, что Абросимова в 2007 году стала самой коммерчески успешной певицей в России. Успех к ней пришел с выпуском альбома «Трудный возраст» в 2006 году, который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий.

Певица на время оставила сцену ради семьи, но затем вернулась. Весной прошлого года она попала в аварию, появились осложнения. Медики посоветовали МакSим поберечь себя и приостановить концертную деятельность, чтобы укрепить здоровье.

Как рассказывала Соколова, из-за ДТП у МакSим обострились старые травмы и дала о себе знать болезнь сосудов.