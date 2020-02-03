Интерпол использует двойные стандарты в вопросе экстрадиции Ходорковского в Россию

Санкт-Петербург, 3 февраля. Российские правоохранительные органы должны потребовать экстрадиции олигарха Михаила Ходорковского, заявил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», Зубарев сообщил, что ФАН направил запрос в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать возможность экстрадиции Ходорковского.

«ФАН делал запрос в правоохранительные органы, это факт. Мы хотели получить ответ, почему это не делается, а если делается, то как», — рассказал Зубарев.

Гендиректор ФАН напомнил, что Ходорковский занимается антироссийской деятельностью и не скрывает этого.

«Мы не говорим о том, что парламентская оппозиция мирно и тихо изменит ситуацию. Нет, мы видим, как это делается. Речь идет о подготовке государственного переворота, скупке активов, в том числе человеческих», — добавил Зубарев.

По словам гендиректора ФАН, невозможно представить, чтобы подобная схема скупки политиков и журналистов работала в США и Великобритании. Однако двойные стандарты Интерпола не позволят привлечь олигарха к ответственности.

«Двойные стандарты удивительны. Это человек, который продавал «скважинную жидкость», так он прятал нефть от налогов, — это доказано материалами дела, он мошенничал. Есть тома уголовных дел. Но в отношении Ходорковского ничего на Западе не делается, его не судят за отмывание денег. Можно предположить, что Интерпол также проигнорирует эту историю», — заключил Зубарев.

В понедельник в медиацентре «Патриота» прошла пресс-конференция «Ходорковский купил российскую оппозицию». Во время мероприятия журналисты и эксперты обсудили итоги расследования Федерального агентства новостей, доказывающие, что команда олигарха перешла от приобретения несистемной оппозиции к работе с системной оппозицией, приступает к активному сотрудничеству с КПРФ.