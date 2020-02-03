Главный раввин России прокомментировал идею патриарха Кирилла о Боге в конституции

Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести упоминание Бога в конституцию, добавив, что в этом деле не должно быть никакого давления.

Глава Раввинского совета Федерации еврейских общин России в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал идею патриарха Кирилла.

«Религия и государство отделены (друг от друга), но это не значит, что нужно забыть о Боге, и что его присутствие в нашей жизни — что-то страшное или негативное, — отметил он. — Наоборот! Это только поможет человеку стать сильней, уверенней (в себе) и так далее».

По словам Лазара, когда говорится о государственном уровне, включается сознание, что есть ценности и морали, которые соблюдаются лишь потому, что мы понимаем — все находимся под влиянием Бога, под его руководством. И это какой-то стимул, который дает человеку правильный ориентир в жизни.

«Сегодня в России уважение к таким ценностям — это, наверное, одна из главных основ и уникальность нашей страны, — сказал собеседник ФАН. — Все эти нормы этики, нормы морали идут от Бога, и они очень нужны обществу. Я думаю, что это так же, как, например, в разных странах держится Библия во время присяги».

Не зря же многие люди говорят «Пусть Бог поможет мне», подчеркнул Лазар.

«Это все будет с его благословления, — добавил он. — Для нашей страны (такая) связь с вечным — только в плюс».

При этом глава РС ФЕОР обратил внимание на то, что есть люди, которые хотят все разделить, чтобы религия и государство никогда не сошлись на одном пути.

«Но это не значит, что государство не может уважать религию, а религия не может стать участником и помощником в деле развития страны, — отметил собеседник ФАН. — Поэтому мы смотрим на это (идею патриарха Кирилла) позитивно. Но для нас очень важно, чтобы не было никакого давления или чтобы люди не чувствовали, что мы хотим заставить их что-то делать».

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда донес до общественности предложение патриарха Кирилла о том, чтобы в Конституции РФ было упоминание о Боге.

Позже пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что рабочая группа, готовящая поправки в основной закон, обязательно изучит идею патриарха.