Дудчак рассказал, как у «оппозиционной» пенсионерки оказались счета на 75 млн рублей

Москва, 3 февраля. Российская «оппозиция» использует пенсионеров, чтобы прикрываться ими для осуществления своей деятельности. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Так он прокомментировал блокировку счетов пенсионерки Зои Шипиловой, на которых хранилось 75 млн рублей. Шипилова является матерью краснодарской активистки из «Открытой России» Яны Антоновой, которая в свою очередь может быть связана с отмыванием денег в ФБК.

«Это традиционный трюк, когда прикрываются пенсионерами. Это не какое-то уникальное изобретение. Ну а так, вроде бы, пенсионера жалко, легче надавить на жалость и организовать поддержку средств массовой информации», — пояснил Дудчак порталу «Слово и Дело».

По его словам, это достаточно распространенный прием у либералов, которым пользуются многие ангажированные СМИ, Youtube- и Telegram-каналы. Координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников уже заступился за Шипилову, заявив, что та является абсолютно аполитичной гражданкой. Десятки миллионов рублей на счету пенсионерки он объяснил тем, что женщина копила деньги вместе с дочерью.

Дудчак также напомнил, как пенсионеров привлекала к своим акциям сотрудница ФБК Любовь Соболь. Их задача состояла в том, чтобы мешать полиции. А мундеп Илья Яшин отправил собственную бабушку в дом престарелых «Гостеприимный» после того, как она переписала квартиру на внука. Данное заведение пользуется зловещей славой и нередко характеризуется как тюрьма для стариков.