Директор МакSим объяснила, каким слухам о закончившей карьеру певице можно верить

Концертный директор МакSим Маргарита Соколова прокомментировала Федеральному агентству новостей слухи о певице, распространившиеся после сообщения о ее уходе в бессрочный отпуск.

Концертный директор МакSим уточнила, что конкретного диагноза певице еще не поставили, ее мучают частые головные боли и бессонница, которые в окружении артистки считают последствием травм, полученных в ДТП.

«Пишут, что МакSим беременная, что у нее проблемы с алкоголем, еще что-то. Ничего подобного! Верить можно только той информации, которую я опубликовала в Instagram. Там официальная и достоверная информация, я все подробно и четко объяснила», — подчеркнула Соколова в беседе с ФАН.

Два дня назад Маргарита Соколова написала в своем аккаунте Instagram, что «в связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей» МакSим уходит в «бессрочный отпуск на неопределенный срок».

«Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали», — написала Соколова.

После этого в СМИ появились сообщения, что 36-летняя Марина Абросимова (настоящее имя певицы) была «экстренно госпитализирована» с «адскими болями». Также сообщалось о проблемах артистки с алкоголем и ее беременности.