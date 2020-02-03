Влияние Ходорковского на оппозицию и СМИ обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Сегодня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Ходорковский купил российскую оппозицию». На встрече обсудили результаты расследований ФАН. Они свидетельствуют о том, что команда Ходорковского от покупки несистемной оппозиции перешла к работе с системной и начинает активно работать с КПРФ. Тему не случайно подняли именно сейчас — в преддверии референдума по внесению поправок в конституцию РФ. Когда Ходорковский уже выразил свое несогласие, а в регионах страны начинается агитационная работа оппозиционных журналистов. На обсуждение пригласили сотрудников различных СМИ, в том числе оппозиционных. Однако из последних прибыло лишь пять человек, да и никаких высказываний или опровержения расследования ФАН с их стороны не последовало.

«Мы приглашали Михаила Ходорковского, мы приглашали руководителей «Новой газеты», «Открытых медиа», кого мы только не приглашали. Мы неделю их всех приглашали, и, как видите, никто не пришел из них. Причина — им нечего сказать. Мы снова приглашаем их, у нас будет много интересных конференций. Если вам есть что сказать, приходите, если вам нечего сказать, объявите об этом сами, своим читателям, свои телезрителям. Скажите: «Да, нас купил Ходорковский, и нам нечего сказать в свое оправдание», — заявил гендиректор ФАН Евгений Зубарев.