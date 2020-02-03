Политолог Безпалько призвал украинцев создать отряды самообороны против чиновников

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что украинцы станут сильными только в случае свержения собственной олигархической власти.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос рассказал о программе «Пять шагов», при помощи которых можно сделать народ сильным. Член СНБО утверждает, что мировое сообщество будет уважать Украину только в том случае, если она станет сильным государством. В настоящее время ее военно-технический потенциал не дает возможности вести длительные боевые действия при «прямой агрессии со стороны России».

«Но это касается только армии. Однако армия — это же не весь народ. Задача программы — сделать сильным народ в максимально короткие для государства сроки», — сказал генерал в интервью изданию «Факты».

Так, первым шагом, по словам Кривоноса должно стать «движение сопротивления». То есть в каждом населенном пункте Украины должны появиться люди, «способные дать отпор агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад».

«Любыми способами — взрывая, нанося врагу точечные удары и так далее», — утверждает он.

Второй же шаг является ключевым и включает в себя создание так называемой территориальной обороны, позволяющей максимально быстро взять под контроль стратегически важные объекты. Кривонос также добавил, что «на фронте должна воевать армия, а в тылу — подготовленные и мотивированные граждане».

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что заявление заместителя секретаря СНБО имеет мало общего с действительностью.

«Судя по тому, как ведет себя население Украины, оно в качестве оккупантов в первую очередь воспринимает собственное правительство. Многие люди бегут из армии, многие уезжают из страны, причем этот поток набирает все большую и большую силу, и националистически настроенные журналисты называют этот процесс «кровотечением». Я вот сейчас читал новость, что в одной из украинских провинций сожгли платежки за газ, притом, что топ-менеджеры «Нафтогаза» получали зарплату почти 3 млн гривен в месяц, а это почти 10 млн рублей», — говорит собеседник ФАН.

Политический аналитик также напомнил об истории украинского государства, которое никогда не было мощным ни в военно-техническом, ни в каком-либо другом отношении.

«А то население, что живет на территории нынешней УССР процветало только тогда, когда эта территория входила в состав единого с Россией государства — либо Российской империи, либо Московского царства, либо Советского Союза. Соответственно, во время и после гражданской войны никто из деятелей, так страстно желавших распада Российской империи, не отметился на ниве государственного или какого-то иного строительства. Самым позорным было то, что часть галичан перешла на сторону белой армии. Так что если и уж организовываться в какие-то отряды самообороны, то исключительно против собственных чиновников, правоохранителей, парламента. Вот надо идти и штурмовать, потому что грабит Украину вовсе не Россия», — заключил Безпалько.

Напомним, генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос ранее обвинил бывшего главу Генштаба Виктора Муженко в предательстве и «сливе» в 2014 году во время боев за Славянск и Краматорск.