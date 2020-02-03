Ушаков заявил, что «оппозиция» проталкивает во власть некомпетентных людей

Санкт-Петербург, 3 февраля. «Оппозиция» проталкивает во власть некомпетентных людей, которые до того, как войти в ряды либералов, даже не интересовались ситуацией в стране, считают участники пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главный редактор «Журналистской правды» Сергей Ушаков напомнил, что представители «Яблока» на муниципальных выборах в Москве и на выборах в Псковской области, которые победили, проявили себя «с дикой стороны».

«На Якиманке первое что они сделали: «Мы удалим памятник Ленину на Октябрьской площади, потому что он не имеет никакого отношения», — рассказал журналист, выступая на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». — Второе, что они делают, они выкидывали целый ряд детских организаций, которые работали на Якиманке по 40―50 лет, заселяют туда непонятную структуру, которая образовалась только―только. Вопрос помещения. Эти дикое неуважение к избирателям и горожанам».

В Псковской области, например, «оппозиционерка» начала структурную перестройку вверенных ей комитетов, причем совершенно ненужную, подчеркнул Ушаков. Кроме того, добавил он, она откинула возможность получения грантов на те или иные программы от государства, забыла подписать контракты на поставку топлива, что негативно сказалось на жизни региона.

Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев подтвердил, что история реальная: люди остались без отопления. По его словам, журналисты ФАН как раз расследовали эту историю.