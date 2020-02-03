ПАСЕ вновь в запое на почве России. Колонка Евгения Беня

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила несогласие с резолюцией по 10 странам Совета Европы (СЕ), находящимся под мониторингом. Под процедурой мониторинга, кроме РФ, находятся еще Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Сербия, Турция и Украина. За принятие резолюции в ПАСЕ проголосовало 49 депутатов из 321, против высказались 17, воздержались трое.

От РФ требуют невыполнимого

Согласно этой резолюции, РФ должна «обратить вспять незаконную аннексию Крыма», исчерпывающе соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и «полностью выполнять Минские соглашения, будучи их участником».

Депутат Госдумы Николай Рыжак, выступая от имени российской делегации, в частности, напомнил, что на самом деле «Россия даже не является участником Минских соглашений».

Тот же документ требует от РФ «безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

«Мы категорически не согласны с текстом резолюции. В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности», — приводит комментарий депутата Госдумы от ЧР Шамсаила Саралиева «Интерфакс».

Еще резолюция требует от российских властей осуществить ряд конкретных мер, чтобы «устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)». И от нашей страны, согласно документу, ждут принятия эффективных мер, направленных «на предотвращение нарушений прав человека ЛГБТИ».

Между тем 30 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. В принятой Ассамблеей резолюции отмечалось, что Россия за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ выполнила ряд рекомендаций, включая обмен заключенными с Украиной и выплату взносов в СЕ. Однако ПАСЕ предложила мониторинговому комитету внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

Абсурдность ситуации, в частности, заключается в том, что президент России в своем недавнем послании к Федеральному собранию говорил о том, что в нашей конституции, напротив, должно быть специально прописано следование национальным правовым нормам, если они вступают в противоречие с международными.

Интересно, почему при этом ПАСЕ не требует от Косова, разорвавшего с Сербией связи после многолетней кровавой резни, а не посредством легитимного всенародного голосования, как это было в Крыму, повернуть вспять аннексию насильственно захваченных земель?

Если же исходить из того, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года по конфликту на юго-востоке Украины между властями в Киеве и республиками Донбасса, согласованные лидерами «нормандской четверки» наряду с представителями Украины и ДНР с ЛНР, подписали представители России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на что пытается опираться новая резолюция ПАСЕ, то возникает абсурдный казус.

Ведь, согласно предложенной казуистике, ПАСЕ должно бы в равной мере с Россией обязать выполнять Минские соглашения ОБСЕ, а эта нелепость, думается, в комментариях не нуждается. Как едва ли и нуждается в комментариях то, что Россия никак не может сесть вместо Украины, если та того не хочет, за стол переговоров с руководством ДНР и ЛНР для соответствующего порядку протокола обсуждения проведения независимых выборов в Донбассе.

Словом, российская сторона просто физически не имеет возможности, не будучи участником данных соглашений, выполнить их условия вместо действительных сторон процесса. Не имеет возможности сделать этого точно так же, как и ОБСЕ.

В принципе ПАСЕ своей резолюцией требует от Москвы сплошь неадекватного и практически ею невыполнимого, что говорит о потере авторитетной организацией не только здравого ума, но и, увы, трезвой памяти.

Россия обратно в ПАСЕ не рвалась

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы (СЕ) — старейшей межправительственной организации Старого света. СЕ был основан в 1949 году и объединяет 47 европейских государств.

Россия после вступления в ПАСЕ в 1996 году наряду с Францией, Великобританией, Италией и Германией вносила примерно 33 миллиона евро ежегодно в бюджет СЕ, из которого финансируются все структуры организации, включая ПАСЕ.

Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года вызвало жесткое непонимание среди ряда парламентариев ПАСЕ. В апреле 2014 года делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов Ассамблеи. В январе 2015 года РФ приняла участие в зимней сессии ПАСЕ, однако в июне Ассамблея вновь приостановила права российской делегации до конца года, а российские действия на Украине были признаны «агрессией». В ответ российская сторона заявила об отказе работать в ПАСЕ и с начала 2016 года не направляла заявку на участие в сессиях организации.

В 2017 году Россия заморозила выплаты взносов в бюджет СЕ до тех пор, пока не будут восстановлены права российской делегации.

В декабре 2018 года комитет по регламенту ПАСЕ высказался против лишения национальных делегаций права принимать участие в выборах генсека СЕ и судей ЕСПЧ. Фактически это являлось в некотором роде частичным восстановлением полномочий России.

10 апреля 2019 года депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости сохранения членства России в СЕ, и призвали Москву направить делегацию на летнюю сессию. К России была обращена просьба заплатить взносы в бюджет организации. 17 мая на сайте ПАСЕ было опубликовано заявление комитета министров СЕ, в котором обозначалось, что все страны-члены должны быть допущены до участия на равной основе в работе ПАСЕ.

24 июня 2019 года члены Ассамблеи приняли документ, согласно которому права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям. На его основе 26 июня участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15. Так после пятилетнего перерыва Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ.

2 июля 2019 года Россия внесла взнос около 33 миллионов евро в бюджет Совета Европы за 2019 год. 29 августа в то время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в СЕ за период с 2017-го по 2018 годы в размере 54,6 миллиона евро. При этом следует отметить, что Россия обратно в ПАСЕ не рвалась.

Отрезвления хватило ненадолго

Пожалуй, именно два фактора сыграли решающую роль в возвращении России к нормальной деятельности в ПАСЕ: урон, нанесенный бюджету Совета Европы из-за неуплат Россией взносов, и возникшие у страсбургских чиновников опасения, что Москва вовсе может покинуть СЕ.

В апреле 2019 года Financial Times обнародовал мнение в то время генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда, который утверждал, что вероятный уход России из Совета Европы и Brexit могут стать для европейцев настоящим потрясением.

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти», — предупредил он.

По словам Ягланда, Совет Европы «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». Вне Совета Европы, заявлял экс-генсек СЕ, «мы увидим другую Россию, у нас будет новая разделительная черта в Европе». Он утверждал, что разрешить кризис возможно только возвращением России права голоса в ПАСЕ.

В общем, без малого год назад поутру они проснулись, вдруг обнаружив очевидные неудобства отдаления России от Европы, которое сами же последовательно инициировали. Еще более забавно иное. Судя по всему, в сознании страсбургских чиновников засела некая отрезвляющая их схема, согласно которой сама буква включенности де-юре в Совет Европы имеет какой-то чуть ли не вселенский смысл, способный влиять на весь мировой порядок.

Временное пробуждение в СЕ привело к тому, что РФ вернули в Ассамблею, вожделенные российские деньги уже получены и никому больше на нервной почве не мерещится, что Россия уйдет из Совета Европы (кстати, на самом деле Москва никогда ни раньше, ни теперь не делала об этом никаких официальных заявлений). Следовательно, ПАСЕ в отношении России нынче можно снова расслабиться, впасть в запой и почудить. Отсюда и текст последней резолюции, явно появившийся не на трезвую голову.

Но, как известно, русское долготерпение тоже иной раз не безмерно…