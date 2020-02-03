Угодившая в скандал с «рожающим быдлом» Водонаева назвала Путина «сексуальным мужиком»

Москва, 3 февраля. Блогер и модель Алена Водонаева заявила, что устала от повышенного внимания к своей персоне, которое спровоцировала скандальным высказыванием о «быдле» и маткапитале, а также призналась, что всегда считала российского лидера Владимира Путина «сексуальным мужиком».

В интервью Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?» Водонаева сообщила, что после поста в Instagram, посвященного детскому пособию, внимание к ней сильно возросло. При этом сама она хотела бы от него скрыться.

«Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться. Никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду размышлять: «А как же мне укрыться еще поглубже в свой панцирь от еще большего внимания?» — объяснила она.

Водонаева также сказала, что не хотела бы жить в России, поскольку ее заявление в стране неоднократно подвергалось критике. В частности, ее возмутили слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который, ознакомившись с ее мнением, предположил, что блогеру не помешало бы «встать и поработать».

«Я не могу бояться или еще что-то. Просто сидела и пребывала в шоке, что мужчины позволяют себе комментировать подобным образом поведение частного лица. [...] Я не хочу жить в такой стране», — заявила российская модель.

Кроме того, в разговоре с Шихман она призналась, что всегда считала Путина сильным и справедливым мужчиной.

«Для меня, между прочим, Путин, даже когда я была во многом с ним не согласна или когда критиковала, был мужиком — сексуальным, привлекательным, сильным», — сообщила она.

Напомним, в центр внимания Водонаева попала в январе, когда заявила, что после введения выплаты за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей ради того, чтобы получить деньги.

Слова экс-участницы «Дома-2» получили широкий общественный резонанс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о недопустимости оскорбительных заявлений, подобных тем, что сделала модель в отношении семей, и предложил назначить ей наказание. Депутат Виталий Милонов выразил солидарность с главой парламента в том, что девушка должна ответить за свои слова.