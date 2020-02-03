«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из охваченного коронавирусом Китая

Москва, 3 февраля. Российская компания «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за усложнения логистики на фоне вспышки коронавируса. Об этом рассказали представители ретейлера.

По их словам, перец, помидоры, виноград, мандарины и помело, поставляемые из КНР, по итогам прошлого года составили порядка 3% от оборота фруктов и овощей «Магнита».

«С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — сообщили представители ретейлера.

Они заверили, что продукция поставляется в необходимом объеме, а изменения в логистике и закупках практически никак не скажутся на стоимости овощей и фруктов, передает НСН.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в городе Ухань возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, на территории Китая скончался уже 361 заболевший человек, вирус охватил и другие страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

Как пишет Infox.ru, вирус уже повлиял на экономики ряда стран и поставил под угрозу работу сотен промышленных предприятий, завязанных на поставки из Китая.