Москва, 3 февраля. Либералы могут привлечь известную шведскую школьницу-экоактивистку Грету Тунберг к протестам в России, поскольку «экология» сегодня модная тема у «оппозиции». С таким предположением выступил главный редактор проекта PolitRussia.com Руслан Осташко.

«Подождите, она еще не проявила себя, Ходорковский с ней еще не подружился. Я думаю, она проявит себя в нашей стране», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Осташко обратил внимание на то, что российские либералы Геннадий и Дмитрий Гудковы сейчас пытаются построить себе образ борцов за экологию, хотя откровенно вредят ей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о преступном, но прибыльном бизнесе семьи Геннадия и Дмитрия Гудковых. Полигон ТБО «Воловичи» в Подмосковье еще с конца 90-х годов неформально входил в сферу подчиненности клана Гудковых. Осенью прошлого года мусорная свалка прекратила свое существование.

По словам заместителя главы правительства Московской области Евгения Хромушина, в 2021 году пройдет рекультивация полигона, чтобы снять угрозу для окружающей среды.