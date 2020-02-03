Прокуратура Нидерландов обвинила трех россиян и украинца в крушении MH17

Амстердам, 3 февраля. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении рейса MH17, заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Юрист уточнила, что защитой одного из фигурантов — Олега Пулатова— будут заниматься адвокаты из международной группы — двое голландских и один российский специалист. Кутьина подчеркнула, что они будут работать «в соответствии со всеми нормами международного права».

«Мы надеемся, что рассмотрение дела (...) будет независимым и объективным», — добавила она в комментарии агентству ТАСС.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек. Расследование авиакатастрофы вела международная следственная группа. Ее участники пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

19 июня минувшего года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В МИД РФ в ответ заявили, что инцидент со сбитым самолетом стал инструментом нечистоплотной политической игры против России. Дело о крушении МН17 в Донбассе начнут рассматривать в Окружном суде Гааги 9 марта.