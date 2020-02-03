Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совбеза РФ

Москва, 3 февраля. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности нового генпрокурора Игоря Краснова и Константина Чуйченко, недавно занявшего пост министра юстиции. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав Совета безопасности РФ в качестве членов этого совета следующих лиц: Игорь Краснов, Константин Чуйченко», — говорится в тексте документа.

Согласно указу, экс-генпрокурор Юрий Чайка не был исключен из состава Совбеза. Он остался в качестве полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Выведены из Совбеза экс-глава Минюста Александр Коновалов и бывший полпред в СКФО Александр Матовников.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Краснов начал работать следователем в 1997 году, спустя 19 лет получил должность помощника главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Принимал участие в расследовании ряда громких дел.

Чуйченко стал помощником президента РФ в 2008 году. В мае 2018 года он занял пост заместителя председателя правительства РФ.

Ранее президент России назначил вице-премьера Алексея Оверчука представителем страны в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — постоянно действующем регулирующем органе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданном по решению президентов РФ, Белоруссии и Казахстана.