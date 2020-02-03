Боевики ПНС Ливии нарушают перемирие

Триполи, 3 февраля. Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) заявило о начале боевых действий против Ливийской национальной армии (ЛНА). Триполитанские «власти» в очередной раз нарушают мирные соглашения, достигнутые на московских переговорах.

Накануне руководитель комитета по информации операции «Вулкан гнева» Джаляль Габи заявил, что планирует сорвать перемирие и повести подконтрольных ПНС боевиков против сил Ливийской национальной армии (ЛНА). На данный момент в Триполи и на северо-западе страны сохраняется режим прекращения огня.

Отметим, что это не первые заявления со стороны ПНС о намерениях нарушить перемирие. 26 января пресс-секретарь сил ПНС Мухаммад Кануну заявил о готовности активизировать боевые операции и атаковать военных ливийской армии. Он также сообщил, что готов отдать приказ, чтобы боевики начали наступления по всем направлениям. В то же время силы ЛНА под руководством Халифы Хафтара не намерены выходить из перемирия и не ведут боевых действий.

Напомним, что режим прекращения огня в Ливии заработал в полночь 12 января. Мир наступил в стране после поступившего от России предложения наладить дипломатический разговор между сторонами конфликта. Эту инициативу поддержала Турция. Впоследствии ЛНА первыми прекратили огонь, в то время как боевики нелегитимного ПНС Ливии продолжали обстрелы позиций военных до позднего вечера, однако и они позже согласились на мирное урегулирование. При этом глава ПНС Файез Саррадж подписал соглашение по прекращению огня, которое, однако, впоследствии нарушил.

Во время перемирия происходили перестрелки на стороне ПНС, однако они не нарушали московских договоренностей. С недавнего времени находящиеся в Триполи сирийские боевики, которых пересылает в Ливию турецкая сторона, устраивают беспорядки на улицах столицы. Бандиты нападают на мирных жителей, забирая их имущество. Также они захватывают гражданских, чтобы получить за них выкуп.