Санкт-Петербург, 3 февраля. Россия в начале 2020 года запустила первый в мире реактор на MOX-топливе — ядерном топливе, заявил главный редактор PolitRussia.com Руслан Осташко на пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в пресс-центре «Патриота» в понедельник, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналист подчеркнул, что все озабочены темой экологии и выступают за экологичность. Он напомнил, что разразился скандал, когда сообщалось, что Россия будет принимать отработанное атомное топливо с атомных станций Европы.

«Я вам докладываю, что две недели назад в России был запущен первый в мире реактор на MOX-топливе ― это топливо, сделанное из отходов. Мы умеем, мало того, что обрабатывать, утилизировать, мы умеем заново пускать в оборот», — сказал Осташко, выступая на пресс-конференции.

По его словам, выход США из ядерной сделки был связан с неумением государства утилизировать собственное топливо и отработанный уран. Осташко добавил, что американская сторона просто закапывает опасные отходы.

Россия, в свою очередь, перерабатывает MOX-топливо и получает от этого энергию, подчеркнул главный редактор PolitRussia.com.