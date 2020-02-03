Мечтающего стать вторым Соросом Ходорковского ждет только суд и ненависть россиян

Михаил Ходорковский мечтает идти по пути Джорджа Сороса и решать судьбы целых государств. Однако из личной мести за уголовное преследование он хочет начать с России, раскинув там широкую сеть собственных и купленных СМИ и НКО, транслирующих его идеи и ведущих подрывную деятельность. Но вопреки его надеждам, олигарха в РФ ждет лишь суд за совершенные преступления и народная ненависть.

Спонсор российской оппозиции Михаил Ходорковский рано добился финансового успеха. Однако жажда легких денег привела его за решетку. Выйдя на свободу в 2013 году, экс-глава ЮКОСа решил отомстить правительству России, через подкупленных им людей пытаясь дискредитировать власть.

В мире существует «двойник» Ходорковского — Джордж Сорос, чей путь пытается повторить олигарх. Обоих связывает давняя дружба, схожие цели и методы их достижения. К счастью, попытки Ходорковского реализовать отработанные сценарии ни к чему не приводят. Впрочем, и сам Сорос наталкивается на сопротивление россиян и терпит поражение за поражением.

Два кукловода

Джордж Сорос — 89-летний американский финансист еврейского происхождения и инвестор, который развлекается тем, что вот уже 40 лет пытается менять мир под себя. Однако мировое сообщество не принимает его изменений и отвечает ненавистью. В других странах имя «филантропа» стало нарицательным — соросами называют крупных спекулянтов, запускающих финансовые кризисы ради прибыли и удовольствия.

У «кукловодов» Сороса и Ходорковского действительно много общего. Оба родились в семьях среднего достатка, им удавалось достичь внушительного состояния и попасть в списки богатейших людей мира. Происхождение миллиардов Сороса, как и Ходорковского, вызывает вопросы — американца обвиняют в финансовых спекуляциях, а его идейного «последователя» — в краже нефти и неуплате налогов в России.

Сорос достиг баснословного богатства в ущерб своим соотечественникам. Только на ипотечном кризисе США финансист заработал около миллиарда долларов за два года. Еще более известная афера — специально организованное удешевление фунта стерлинга 16 сентября 1992 года, известного как «Черная среда». Сам Сорос откровенно глумится, называя кризис «Белой средой» и не испытывает никаких угрызений совести перед страной, в которой прожил десять лет.

Ходорковский же пошел по несколько иному пути. В 90-е годы прошлого века основал нефтяную компанию ЮКОС. В 2003 году был арестован по подозрению в хищении средств и неуплате налогов. На тот момент будущий уголовник был одним из самых богатейших людей в мире — его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. В ходе следствия выяснилось, что Ходорковский вывел заграницу более 50 миллиардов долларов.

Отличие экс-главы ЮКОСа от Сороса в этом случае состоит в том, что российский олигарх понес наказание за собственные преступления, отсидев 10 лет в тюрьме, а американский «филантроп» был всего лишь оштрафован за получение конфиденциальной информации с целью получения прибыли.

Пресытившись богатством, потянулись к власти

Достигнув благосостояния, обоим деятелям захотелось решать судьбы целых народов. Сорос для этого основал фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations) в Нью-Йорке, а также десятки дочерних фондов и организаций по всему миру, через которые действует до сих пор.

Что касается Ходорковского, то помимо ряда аффилированных с ним структур и прессы, ему принадлежит движение «Открытая Россия» (признано нежелательным на территории РФ), а также «Правозащита Открытки».

Сходство в наименованиях структур Сороса и Ходорковского не случайно — экс-глава ЮКОСа во многом разделяет взгляды своего кумира, которые Соросу удалось привить в странах Запада. Показательны частичная легализация наркотиков в Европе и США, стирание границ между полами и замена понятия «пол» на термин «гендер», которых удалось выделить около полусотни. Все это — не без спонсирования работы ученых.

Цель – изменить реальность

Американский финансист одержим мыслью изменить весь мир и даже природу людей. Он не только спонсирует научные разработки (результаты которых нередко подтасовываются в интересах заказчика, о чем еще в 2005 году беспокоилась Washington Post), но также свергает и назначает правительства по всему миру. Он замешан в падении коммунистических режимов в странах Восточной Европы в 1989 году, ему приписывают «оранжевую революцию» и Евромайдан на Украине в 2013 году, а также «революцию роз» 2003 года в Грузии, и многие другие перевороты.

Похожей деятельностью занимается и его «ученик» Михаил Ходорковский, с тем отличием, что размах последнего не настолько широк. Олигарх пока заинтересован в насильственной смене власти только в России и действует в пределах нашей страны.

Влияние в России

В России фонды Сороса наладили взаимодействие с рядом организаций — партией «Яблоко», правозащитными организациями-иноагентами «Мемориал» и «Агора», иноагентом «Сахаровский центр» и рядом других объединений. Помимо поддержки НКО, «Открытое общество» в России занималось спонсированием чеченского терроризма и эмигрировавших боевиков, было замечено в искажении истории и пропаганде сформированных в нацистской Германии стереотипов о России, организации «утечки мозгов» и так далее. Закономерно, что в ноябре 2015 года Генпрокуратура РФ признала деятельность соросовских организаций на территории России нежелательной.

Аналогичные структуры Ходорковского, зарегистрированные в Великобритании, Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement, были внесены в реестр нежелательных организаций весной 2017 года. При поддержке «Открытой России» был учрежден Фонд Немцова для встреч оппозиции с западными спонсорами. В настоящее время «Открытая Россия» действует в форме общественного объединения без регистрации.

У Ходорковского налажен тесный контакт с известными оппозиционными фигурами России, имеются собственные издания (МБХ-Медиа, «Открытые медиа») и куплен ряд либеральных СМИ вроде «Новой газеты». Экс-глава ЮКОСа, как и Сорос, наладил контакт с политическими партиями в РФ, и даже пошел дальше — Ходорковский в 2015 году финансировал избирательную кампанию оппозиционного ПАРНАСа, в обмен потребовав поставить Владимира Кара-Мурзу-младшего на должность замглавы лидера партии.

Ходорковский, как спрут стремится подкупить как можно больше лиц и организаций, чтобы, как Сорос, сосредоточить в своих руках максимум влияния.

Всемирная ненависть

В мире существует мало стран, которые бы не пострадали от влияния миллиардера. Например, Израиль проделывает большую работу по поддержке еврейских диаспор по всему миру, и евреи отвечают этнической родине тем же. Но Сорос стал исключением — в Израиле его имя вызывает негодование. Миллиардера не раз обвиняли в попытках влиять на местные выборы для приведения к власти леволиберальных кандидатов и спонсировании враждебных Израилю организаций наподобие BDS. Кроме того, он участвовал в антиизраильской деятельности Госдепа США.

«Этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту», — отмечают в МИД страны.

Не любят Сороса и в родной Венгрии. Там недовольны его вмешательством во внутренние дела и прививанием через свои фонды «ценностей», идущих вразрез с культурными традициями. Премьер-министр страны Виктор Орбан обвинил миллиардера в создании «сети, которая действует как мафия».

Сорос провел молодость в Британии. В один день, 16 сентября 1992 года, он разрушил денежную систему Великобритании, параллельно заработав свыше миллиарда долларов.

США: не филантроп, а террорист

В США на сайте Белого дома регулярно появляются петиции против Сороса. В одной из них, составленной в начале 2017 года, американцы обратились к Дональду Трампу с требованием лишить Сороса гражданства и запретить ему въезд в США.

«Президент Трамп, мы просим вас запретить Джорджу Соросу въезд в страну. Мы просим вас запретить Джорджу Соросу и членам его семьи вести бизнес в стране, оказывать содействие политикам и их фондам», — отмечается в петиции.

Авторы указали, что Сорос «нанимал людей для участия в бунтах и протестах», поэтому его присутствие в США грозит развалом страны.

В другой петиции, от 17 августа 2017 года, народ просит признать «филантропа» террористом. Авторы отмечают, что «Джордж Сорос неоднократно пытался дестабилизировать ситуацию в США и проводил антиамериканскую политику». По их мнению, необходимо объявить террористом как самого миллиардера, так и членов всех его организаций, изъяв его активы «в рамках Закона о конфискации гражданского имущества».

Впрочем, нельзя сказать, что Сороса ненавидят абсолютно везде. В 2015 году президент Украины Порошенко наградил американского спонсора орденом Свободы. Впрочем, сам Порошенко такой же предатель своего народа, как и Сорос. Их тандем на Украине вылился в революцию, уничтожившую экономику и производство, а главное — ставшую причиной братоубийственной войны.

Ходорковский, как и американский «филантроп», тоже заработал несколько наград, а именно стал лауреатом литературной премии «Знамя» (2010 год) и премии «Института Леха Валенсы» (2013 год). Тогда же осужденный в России олигарх был выдвинут кандидатом на «Золотое перо» от «Новой газеты». Экс-глава ЮКОСа, находясь в заключении, написал несколько статей для оппозиционного издания, что и стало поводом для соискания премии.

Персоны нон-грата

Показательно отношение к Соросу в разных уголках мира. Люди осознают, что его идеи и жажда власти представляют угрозу для государств, и выражают свое несогласие. Однако в российской либеральной тусовке принято считать Сороса «филантропом», а исполнителей его безумных идей — «правозащитниками» и «заступниками демократии». Лояльность к подобной подрывной деятельности пугает.

К счастью, большинство россиян придерживаются иной точки зрения — они не разделяют навязанные «демократические ценности», которые уже сейчас толкают под откос Запад. Наблюдая печальный закат Европы и США, россияне смогут убедиться в ложности идей Сороса и его последователя Ходорковского.

Олигарх пока не достиг того уровня ненависти от целого ряда государств, на котором находится Сорос. Однако ему удалось по собственной вине настроить против себя Россию. По выходе на свободу после 10 лет тюрьмы экс-глава ЮКОСа недолго пробыл в РФ и спешно сбежал за границу, поскольку в его отношении было заведено новое уголовное дело, в рамках которого Ходорковского подозревают в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Теперь, находясь в Европе, он уже несколько лет выстраивает свою паутину на Родине, чтобы раскачивать обстановку и провести революцию.

Экс-глава ЮКОСа рискует повторить печальный опыт Сороса, вписав себя в историю как сеятеля раздора в РФ, которого ненавидит вся многомиллионная и многонациональная страна.