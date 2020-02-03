Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество
  /  Обновлено: 

Кейт Миддлтон одержала новую победу над сбежавшей из Лондона Меган Маркл

226
0 Оставить комментарий

Кейт Миддлтон одержала новую победу над сбежавшей из Лондона Меган Маркл

Лондон, 3 февраля. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон занята первое место в рейтинге самых модных королевских особ, оставив позади соперницу Меган Маркл, пишет The Sun.

Опрос был проведен академией Fashion Reatil. Миддлтон получила 47,8% голосов, а за супругу принца Гарри проголосовало только 20,1% опрошенных. Эксперты отметили, что 38-летняя герцогиня влияет на стиль разных поколений, а Меган Маркл является примером только для людей младше 45 лет.

«Кейт научилась сочетать модные тенденции с традициями, добавляя к своему внешнему виду элементы высокой моды и вдохновляясь стилем принцессы Дианы», — прокомментировал результаты исследования глава академии Ли Лукас.

Кейт Миддлтон одержала новую победу над сбежавшей из Лондона Меган Маркл

Он добавил, что британцам нравится сохранение королевского дресс-кода. Первые лица страны не должны выходить за рамки.

При этом королева Елизавета заняла почетное третье место. Подданные оценили ее яркие платья и шляпы в тон. Среди самых стильных мужчин оказался принц Гарри.

Напомним, что это не первый модный проигрыш Меган Маркл. В августе прошлого года супруга принца Уильяма заняла четвертое место, а Меган Маркл — пятое. 

Кейт Миддлтон одержала новую победу над сбежавшей из Лондона Меган Маркл

Но главной победой Кейт Миддлтон считается тот факт, что Маркл покинула Британию, отказавшись от возможности вести королевский образ жизни. Поводом для распрей и соперничества между двумя герцогинями стали слова Маркл о любовнице принца Уильяма.

Когда Меган Маркл покинула резиденцию британских монархов в Лондоне, в Сети появился новый термин «меганмарклнуться». Таким образом пользователи высмеяли желание герцогини Сассекской сбежать от проблем при дворе.

Новости партнеров

Новости партнеров