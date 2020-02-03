Кейт Миддлтон одержала новую победу над сбежавшей из Лондона Меган Маркл

Лондон, 3 февраля. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон занята первое место в рейтинге самых модных королевских особ, оставив позади соперницу Меган Маркл, пишет The Sun.

Опрос был проведен академией Fashion Reatil. Миддлтон получила 47,8% голосов, а за супругу принца Гарри проголосовало только 20,1% опрошенных. Эксперты отметили, что 38-летняя герцогиня влияет на стиль разных поколений, а Меган Маркл является примером только для людей младше 45 лет.

«Кейт научилась сочетать модные тенденции с традициями, добавляя к своему внешнему виду элементы высокой моды и вдохновляясь стилем принцессы Дианы», — прокомментировал результаты исследования глава академии Ли Лукас.

Он добавил, что британцам нравится сохранение королевского дресс-кода. Первые лица страны не должны выходить за рамки.

При этом королева Елизавета заняла почетное третье место. Подданные оценили ее яркие платья и шляпы в тон. Среди самых стильных мужчин оказался принц Гарри.

Напомним, что это не первый модный проигрыш Меган Маркл. В августе прошлого года супруга принца Уильяма заняла четвертое место, а Меган Маркл — пятое.

Но главной победой Кейт Миддлтон считается тот факт, что Маркл покинула Британию, отказавшись от возможности вести королевский образ жизни. Поводом для распрей и соперничества между двумя герцогинями стали слова Маркл о любовнице принца Уильяма.

Когда Меган Маркл покинула резиденцию британских монархов в Лондоне, в Сети появился новый термин «меганмарклнуться». Таким образом пользователи высмеяли желание герцогини Сассекской сбежать от проблем при дворе.