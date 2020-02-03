Толстой заявил, что Россия не будет реагировать на хамство Украины в ПАСЕ

Москва, 3 февраля. Российская делегация не будет реагировать на «хамство» Украины в ПАСЕ, поскольку представляет великую страну. Об этом в понедельник заявил руководитель делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

«Мы стараемся представлять великую страну, стараемся быть выше этого. Если мы начнем на их уровне выяснять отношения, то мы опустимся до уровня диалога с моськами, которые гавкают. Пускай гавкают, караван идет все равно», — отметил он.

Толстой также выразил недоумение в связи с тем, что восстановление работы российской делегации в ПАСЕ на Украине восприняли как «поражение» Киева. По его словам, Украина, напротив, только выигрывает от присутствия РФ в парламентской ассамблее.

При этом Толстой с сожалением констатировал, что «хамство по отношению к российским делегатам» по-прежнему остается главной линией, которой придерживаются украинцы, прибалты, поляки и британцы по отношению к России на площадке ПАСЕ.

Напомним, что в прошлом году российскую делегацию официально восстановили в правах в ПАСЕ. Организация ранее лишила права голоса российских представителей в качестве наказания за воссоединение Крыма с РФ, хотя это нарушает устав ассамблеи. После этого российская делегация заявила, что не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ, пока ее полномочия не будут полностью восстановлены. Москва также приостановила выплату членских взносов, поскольку по факту не принимала участия в заседаниях. В конечном итоге Парламентской ассамблее Совета Европы пришлось восстановить делегацию в правах, несмотря на протест Украины, Польши и Великобритании.