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«Нафтогаз» назвал объем транзита российского газа за январь

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«Нафтогаз» назвал объем транзита российского газа за январь

Киев, 3 февраля. Транзит газа из России по территории Украины в январе 2020 года превысил отметку в 2,5 миллиарда кубометров. Такой объем назвала пресс-служба компании «Нафтогаз».

«За январь транзит составил 2,548 миллиарда кубометров», — говорится в сообщении украинской компании.

Как передает RT, оплаченные мощности за этот период были использованы на 46%.

Напомним, Украина последние годы получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Документ был согласован буквально за несколько недель до истечения своего срока.

«Нафтогаз» назвал объем транзита российского газа за январь

Как сообщил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет, документ предусматривает опцию его продления на десять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Россия при этом добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Киева и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.

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Источник: Twitter компании «Нафтогаз»
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