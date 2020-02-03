«Нафтогаз» назвал объем транзита российского газа за январь

Киев, 3 февраля. Транзит газа из России по территории Украины в январе 2020 года превысил отметку в 2,5 миллиарда кубометров. Такой объем назвала пресс-служба компании «Нафтогаз».

«За январь транзит составил 2,548 миллиарда кубометров», — говорится в сообщении украинской компании.

Как передает RT, оплаченные мощности за этот период были использованы на 46%.

Напомним, Украина последние годы получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у Москвы напрямую. В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Документ был согласован буквально за несколько недель до истечения своего срока.

Как сообщил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет, документ предусматривает опцию его продления на десять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Россия при этом добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Киева и отмены украинского антимонопольного штрафа.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.