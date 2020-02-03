Пригожин назвал трех главных претендентов на участие в «Евровидении-2020» от России

Телеканал Super опубликовал список кандидатов на участие в «Евровидении-2020» от России. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что большинству из названных претендентов нечего делать на главном песенном конкурсе Европы.

В число исполнителей, рассматриваемых Первым каналом для отправки на «Евровидение» в нидерландский Роттердам в мае этого года, вошли певицы Zivert и Полина Гагарина, группа Little Big, а также певцы Димаш Кудайберген и Александр Панайотов.

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, из перечисленных исполнителей представлять Россию на конкурсе «Евровидение» должны Zivert, Александр Панайотов или Little Big.

«Я не очень понимаю, зачем Полине Гагариной «Евровидение». Как и Димашу. Я считаю, что наиболее подходящие кандидатуры — это Zivert, Панайотов и Little Big. Вот за них можно голосовать, если вещатель этого года — Первый канал — организует эту процедуру», — сказал продюсер в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом Иосиф Пригожин считает, что участие в конкурсе может сыграть злую шутку с 29-летней певицей Юлией Зиверт.

«Панайотову «Евровидение» нужнее всего, если говорить с точки зрения пиара, промо и всего остального. А у Юли Зиверт сейчас карьера на пике. Она очень популярная и успешная артистка сегодня. «Евровидение» может подкосить ее карьеру. То есть конкурс поможет Панайотову, а Zivert — нет. А что касается группы Little Big, то это очень оригинальный, неожиданный проект. Почему бы и не отправить их в Нидерланды? Я даже не предполагал, что они могут оказаться в списке претендентов. А сейчас думаю, что они вполне могли бы побороться за победу», — отметил продюсер.

Пригожин добавил, что для того, чтобы давать окончательную оценку потенциальных участников, нужно послушать музыкальный материал, с которым исполнители хотя представлять Россию на конкурсе «Евровидение».

«А мы пока его не слушали. Надо послушать, и все станет ясно», — заключил Иосиф Пригожин.

Напомним, в последний раз Россия одерживала победу на «Евровидении» в 2008 году, когда нашу страну представлял Дима Билан. В прошлом году от России выступал Сергей Лазарев. Он занял третье место, как и в 2016 году.