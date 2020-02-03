Эстонский оппозиционер призвал Таллин не затевать ссору с Россией из-за территорий

Таллин, 3 февраля. Один из лидеров эстонской оппозиции Кай Каллас призвал власти страны воздержаться от территориальных споров с Россией. Об этом политик заявил, комментируя недавнее заявление президента Эстонии о Тартуском мирном договоре.

«Мне бы хотелось, чтобы некоторые наши политики в контексте столетия Тартуского мирного договора и внутриполитической гонки воздержались от заявлений, которые можно трактовать как территориальные претензии к России», — отметил он.

По словам Калласа, территориальные споры и дальнейшее обострение отношений с Россией не отвечает интересам Эстонии.

Напомним, что накануне президент республики Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему остается действующим.



Тартуский мирный договор был подписан между Советским Союзом и Эстонией в 1920 году. Документ установил новые территориальные границы. Эстонии отошли часть Псковской губернии (сейчас это Печорский район Псковской области) и правобережье Нарвы. Однако в 1944 году эти земли вновь вернулись в состав Советского Союза.

Теперь Эстония настаивает на том, что Тартуский мирный договор остается в силе, что в теории позволяет ей претендовать на потерянные территории. Россия же, напротив, утверждает, что Тартуский договор является не более чем историческим документом, который утратил юридическую силу.

Это противоречие не позволило российскому парламенту ратифицировать российско-эстонское соглашение от 2005 года, которое определяло границы, поскольку Таллин в одностороннем порядке внес в документ преамбулу с упоминанием Тартуского мирного договора.