Осташко считает, что «оппозиция» отправит Жукова работать с массой

Санкт-Петербург, 3 февраля. Публичные фигуры в так называемой оппозиции не изменятся, однако не исключено появление новых лиц, которые, скорее всего, будут работать с массой, к такому выводу пришли участники пресс-конференции «Ходорковский купил российскую оппозицию» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению главного редактора проекта PolitRussia.com Руслана Осташко, сейчас делается упор на стычку западных денег и КПРФ и перенаправление средств через правую руку скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Осташко считает, что публичные фигуры в «оппозиции» останутся неизменными, но усилится роль депутата Государственной думы, члена КПРФ Валерия Рашкина.

«Я уже вижу результаты этой работы, не только по коммунистам, но и по другим направлениям», — указал журналист.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук считает, что «оппозицию» разбавят новые дарования, например, студент ВШЭ Егор Жуков — фигурант «московского дела».

«Вряд ли они (новые люди) будут в парламенте, они будут работать с массой», — считает Осташко.

По мнению главреда «Журналистской правды» Сергея Ушакова, Жуков очень пластичный человек.