На Украине рассказали, зачем Киев хочет создать ЧВК для «токсичных» бывших военных

Война в Донбассе показала, что в деградировавшем от национализма украинском обществе появились целые стаи «отморозков», готовых за гроши выполнять самые грязные поручения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

ЧВК для «непредсказуемых» военных

На Украине могут быть созданы частные военные компании (ЧВК), которые помогут Киеву решить проблему с трудоустройством «токсичных и непредсказуемых» бывших военных. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

«У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни они оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», — заявил Кривонос.

Он отметил, что работники ЧВК смогут обеспечивать безопасность различных объектов и структур. Их умения там пригодятся, считает Кривонос.

«В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблем государству. А у нас АТО-шников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы (СМИ очень подогревают эту тему). Создание ЧВК позволит решить эту проблему», — считает замсекретаря СНБО.

Формирования для решения проблем

Как отметил Евгений Голышкин, подобные заявления чиновника такого высокого уровня из структур, отвечающих за национальную безопасность и формирование государственного вектора политики, в нынешних политических и экономических реалиях Украины звучат логично. С момента госпереворота перед ключевыми бенефициарами Майдана стояла задача нейтрализации и взятия под контроль банд нацистов и люмпенизированного элемента, входившего во всякие «сотни самообороны Майдана». Значительная часть из них входила в Национальную гвардию, другая часть — в националистические батальоны в структуре МВД.

«После того, как наиболее горячая фаза силовой операции киевских властей против восставшего Донбасса завершилась вторым «Минском» (разгром ВСУ и националистов в Дебальцево. — Прим. ФАН), многие «ветераны» поняли, что проще вернуться в Киев и родные области. Там можно применить имеющиеся навыки мародерства и террора с большей выгодой для собственного кармана», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог обратил внимание, что самые разные олигархи нанимали себе группы различных «патриотов» для решения собственных задач, которые входили в сферу их интересов. Это многочисленные рейдерские захваты или наоборот антирейдерские «битвы» между конкурентами-собственниками. Они использовали зачастую одних и тех же людей, ранее воевавших в Донбассе плечом к плечу «за идею». Кроме того, олигархи нанимали «ветеранов» для охраны земельных угодий или просто ради «показушного» наличия собственной маленькой армии.

«На данный момент команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет вынуждена ускорять ряд непопулярных решений антисоциального характера: распродажа стратегических предприятий и продажа земли. Нет сомнений, что данные шаги будут сопровождаться протестами больших групп граждан, чувствующих угрозу от таких инициатив, [которые реализуются] по требованию МВФ. Власть прекрасно понимает, что люди, доведенные до отчаяния, могут противостоять ей не только с плакатами и шинами. Значит, будут нужны жесткие меры по «усмирению» таких выступлений. Официальные структуры МВД и подразделения ВСУ в данной ситуации использовать не совсем комфортно, а вот какие-то парамилитарные формирования (по опыту некоторых стран мира первой и второй половины прошлого века) — самое оно», — добавил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, желающих принимать участие «в подавлении недовольства народа неолиберальными реформами и шагами по колонизации Украины за хоть какие-то деньги будет более чем достаточно».

«Война в Донбассе показала, что деградировавшее от националистического угара общество дает с избытком целые стаи отморозков, готовых выполнять самые грязные дела за «мелкий прайс», — заключил Евгений Голышкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.