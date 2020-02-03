Захарова отреагировала на заявление главы МИД Польши о «победе над Россией»

Москва, 3 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы польского внешнеполитического ведомства Яцека Чапутовича о том, что Польша «выиграла исторический спор о победе над Россией». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — заметила она.

Чапутович объявил о победе Варшавы над Москвой в историческом споре о Второй мировой войне, напоминает URA.RU. Дипломат заявил, что «Россия попыталась навязать свое повествование истории», но ей это не удалось. При этом глава МИД выразил мнение, что двум странам необходимо «успокоить эмоции» и «нормализовать отношения».

Ранее слова польского министра прокомментировал RT сенатор Константин Косачев. Он отметил, что «Россия не вступала в войну по историческим фактам с кем бы то ни было», и сказал, что все решающие элементы этой дискуссии впереди.

Спор между Россией и Польшей вокруг военной истории развернулся в конце 2019 года, когда Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с Германией договор о ненападении — наиболее известный как пакт Молотова-Риббентропа.

В польском МИДе заявили, что слова российского лидера «подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

Говоря о проблеме искажения истории, Путин подчеркнул, что Россия не должна никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне, она должна противопоставить попыткам Запада переписать историю объективную информацию, которая позволит сохранить в памяти людей историческую правду.