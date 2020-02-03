Лоббисты ВПК Украины проталкивают в ВСУ «гробики на колесах»

Киевская информационно-консалтинговая компания Defense Express обвинила военно-политическое руководство Украины в отказе от поддержки «отечественного производителя». Сам заголовок публикации «Нужные, но забытые: топ-5 перспективных военных разработок Украины» прямо намекает, что если бы определенные лица в правительстве и министерстве обороны этой страны не манкировали своими обязанностями, то боеспособность ВСУ взлетела бы до невиданных высот.

Обозреватель Федерального агентства новостей познакомился с «незаслуженно забытой» пятеркой украинских «вундерваффе» по версии Defense Express и попытался понять, почему ВСУ до сих пор не увешаны с ног до головы этими образцами вооружения.

Выступать в роли адвокатов командования ВСУ непривычно. Но иначе не избежать недооценки руководства украинской армии и не показать всю ангажированность украинского экспертного сообщества, частью которого является Defense Express.

Не хватает на «хотелки»

Открывает хит-парад Defense Express украинская БМП-1УМД.

Принятая еще в 1966 году на вооружение Советской армии боевая машина пехоты БМП-1 к настоящему времени изрядно устарела. Поэтому вопрос модернизации сохранившегося парка БМП-1 сейчас является для стран, где советские «единички» остаются в строю, крайне актуальным.

Как правило, главным направлением подобной модернизации является усиление комплекса вооружения БМП-1. Именно так и поступили в конце 1990-х — начале 2000-х годов в киевском Научно-техническом центре артиллерийско-стрелкового вооружения, занимавшемся в рамках ОКР «Блиндаж» темой модернизации доставшихся от Советской армии «единичек».

Киевские инженеры демонтировали у БМП-1 штатную башню с 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 «Гром», спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и ПТУР 9М14М «Малютка, заменив ее дистанционно управляемым боевым модулем украинского производства «Шквал». Вооружение последнего включало украинские клоны советского вооружения: 30-мм автоматическую пушку, спаренный 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет, а также ПТРК «Конкурс», позже замененный на украинский «Барьер».

Получившаяся машина была названа БМП-1У. Формально эта украинская версия советской «единички» по мощи вооружения смогла «переплюнуть» даже более современную, чем БМП-1, БМП-2. На практике же приводы наведения украинского производства у «Шквала» не всегда работали корректно. Добавим, что работоспособность приводов наведения «Made in Ukraine» до сих пор остается головной болью украинского ОПК.

Тем не менее, украинцы пустили БМП-1У в серию, изготовив их в количестве… менее пяти десятков. На фоне более тысячи БМП-1, числившихся в тот момент на балансе ВСУ, это была капля в море. То есть уже в начале 2000-х годов промышленность Украины не могла осилить масштабную модернизацию своих «единичек».

Вскоре 15 модернизированных машин Киев продал грузинам. В ходе августовского конфликта 2008 года в Южной Осетии ряд этих БМП-1У достался в виде трофеев ВС РФ. Особого впечатления на российских военных они не произвели…

Начало в 2014 году гражданской войны на юго-востоке Украины заметно подогрело интерес украинских генералов к идее модернизации БМП-1. Следствием этого стало появление в 2015 году БМП-1УМ с доработанным «Шквалом». А в 2016 году ГП «Житомирский бронетанковый завод» выкатил на заводские испытания БМП-1УМД — более глубокую модернизацию старенькой БМП-1.

Новый вариант украинской модернизации «единички» предусматривал установку на БМП нового дистанционно управляемого боевого модуля «Стилет» (вооружение «Шквала» плюс цифровая система управления огнем), средств цифровой защищенной связи, современных средств навигации, средств снижения излучения машины в ИК-диапазоне, а также мощного двигателя TCD2013 L64V от германского производителя Deutz.

Казалось бы, ура! Вот оно, «чудо-оружие» для танковых и механизированных войск Украины — бери и пользуйся. Но дальше изготовления единственного опытного образца БМП-1УМД дело так и не пошло. Defense Express считает, что виной тому — недальновидность украинских военных. ФАН же считает, что объективных причин для отказа ВСУ от производства БМП-1УМД куда больше.

Во-первых, экономическое положение современной Украины крайне тяжелое, и у ВСУ просто не хватает грошей на все «хотелки». Заметим, что это обстоятельство авторам Defense Express прекрасно известно, но они, видимо отрабатывая заказ определенных лоббистских групп внутри украинского ОПК, старательно умалчивают о хроническом недофинансировании ВСУ.

Во-вторых, БМП-1УМД в силу «понапиханных» в нее инноваций оказалась весьма дорогой. По стоимости она приближалась к выпускаемому на Украине с ноября 2008 года колесному бронетранспортеру БТР-4 с почти таким же комплексом вооружения, но куда более подвижному, да еще и способному транспортировать больше бойцов в десантном отделении.

В-третьих, деградировавший украинский ОПК явно не справился бы в короткие сроки с программой массовой модернизации «единичек» — вспомним историю с БМП-1У. Затянувшийся апгрейд машин грозил привести к тому, что большая часть БМП-1УМД устарела бы еще до того, как покинуть цеха завода.

Вот поэтому ВСУ и «не заметили» новый вариант модернизации БМП-1. Кстати, по той же причине украинская армия отказалась от модернизации «единичек» по образцу БМП-1УМ.

Добавим, что в ВС РФ тоже обратили внимание на необходимость усиления комплекса вооружения БМП-1, следствием чего стало появление БМП-1АМ «Басурманин» — «единички» с дистанционно управляемым боевым модулем от БТР-82А. При этом шансов у «Басурманина» пойти в серию заметно больше, чем у БМП-1УМ.

Призрак, который не нужен

Следующее «вундерваффе» в списке Defense Express — это многоцелевой тактический беспилотный ударно-транспортный аппарат с претенциозным названием «Фантом».

Беспилотники в разнообразных ипостасях давно являются трендом в армиях ведущих стран мира. ВМСУ долгое время этой темой «не заморачивались», но конфликт в Донбассе заставил украинских военных пересмотреть свое отношение к беспилотным аппаратам. Спрос рождает предложение, и военное ведомство Украины оказалось погребено под предложениями украинских предприятий и местных кустарей-одиночек, жаждущих поставить в армию за соответствующую цену широкий спектр беспилотников.

Среди последних порой попадались весьма причудливые конструкции, откровенно «сделанные на коленке». На их фоне «Фантом», сконструированный сотрудниками украинской компании «Спецтехноэкспорт», смотрелся достаточно представительно. Колесное шасси этого наземного дрона с формулой 6×6 (позже появился удлиненный образец с формулой 8×8), имеющее обводы бронетранспортера и противопульное бронирование, по словам создателей, было способно на многое. Декларировалось, что имеющий небольшие габариты «Фантом» (высота корпуса — менее метра) может вести разведку, доставлять на «передок» боеприпасы, вывозить в тыл раненых, а также поражать противника из 12,7-мм пулемета и ПТРК «Барьер».

Это творение украинского военно-технического гения дебютировало в Киеве на международной специализированной выставке «Зброя та безпека 2016». Defense Express охарактеризовали разработку «Спецтехноэкспорта» как «одну из самых технологичных разработок ОПК Украины». Правда, посетители выставки оказались не столь пафосны и окрестили «Фантом» «гробиком на колесах».

О многоцелевом беспилотном аппарате много и смачно рассказывали в украинских СМИ вплоть до весны 2019 года, после чего интерес к «Фантому» внезапно умер и не реанимировался до сих пор. В первую очередь это объяснялся тем, что «Фантом» собирались выпускать на предприятии экс-президента Украины Петра Порошенко. Как только тот проиграл выборы Владимиру Зеленскому, потенциальные пользователи «Фантома» получили возможность честно сказать, что они сей аппарат, фигурально выражаясь, в гробу видали.

Совершенно непонятной была и концепция использования дрона «Спецтехноэкспорта». Для участия в контртеррористических операциях «Фантом» был слишком большим и тяжелым. В условиях же общевойскового боя где-нибудь в Донбассе дрон оказывался слишком уязвимым. Предлагаемая «Спецтехноэкспортом» функция транспортировки «Фантомом» под вражеским огнем ничем не защищенных боеприпасов или раненых военнослужащих тоже вызывала у представителей ВМСУ большой скепсис. Ну и, конечно, цена… Даже без учета адаптированного к установке на дрон вооружения «Фантом» стоил отнюдь не копейки.

В общем, как только пан Порошенко покинул президентские апартаменты, военное ведомство Украины с чувством глубокого облегчения затолкало проект вооружения ВСУ «Фантомами», а также иными роботизированными наземными платформами, под сукно.

Увы, закономерный исход эпопеи «Фантома» не нашел понимания у Defense Express. В украинской информационно-консалтинговой компании принялись заламывать руки, намекать на «крайне оптимистичные результаты испытаний «Фантома» в ОАЭ», а также апеллировать к опыту США и России, активно занимающихся разработкой роботизированных наземных платформ в интересах своих ВС.

При этом в Defense Express решили не уточнять, что изделия американских и российских разработчиков мало похожи на украинский «Фантом». В той же России конструируют куда более габаритные и защищенные боевые многофункциональные робототехнические комплексы на гусеничном ходу, типа уже принятого на вооружение и испытанного в Сирии «Урана-9».

Таким образом, провал украинских работ по «Фантому» совершенно закономерен.

Кружок авиамоделизма

Что там дальше в списке Defense Express?

Средний разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс «Горлица», вытуженный (иначе не скажешь) украинским госпредприятием «Антонов».

Не секрет, что «Антонов», бывший когда-то одним из флагманов советского авиастроения, ныне близок к коматозному состоянию. В борьбе за выживание он хватается за любую возможность хоть где-то заработать, так что когда на Украине разразилась мода на беспилотники военного назначения, «антоновцы» постарались своего не упустить.

Было объявлено, что ГП «Антонов» берется за разработку первого украинского разведывательно-ударного беспилотного комплекса «Горлица». Вскоре были опубликованы проектные ТТХ этого изделия: радиус действия — 120 км, практическая дальность полета — 1050 км, рабочая высота — 1800–2400 м, скорость — 150–180 км / ч, взлетный вес — 200 кг, масса полезной нагрузки — 50 кг. Длина дрона — 4,4 м, размах крыла — 6,7 м, высота — 1,6 м.

Ожидалось, что «Горлица» сможет держаться в воздухе не менее 7 часов, осуществляя оптико-электронную разведку, а в случае необходимости — нанося удары по наземным целям высокоточным оружием.

Выглядело это очень впечатляюще. На протяжении первых 1,5 лет, когда «Антонов» вел НИОКР по теме «Горлицы», интерес к будущему беспилотнику наблюдался на Украине небывалый. Отрезвление наступило в ноябре 2017 года, после первого демонстрационного полета «Горлицы». Тогда-то и всплыли подробности.

Оказалось, что взлетевшая конструкция представляет собой, по сути, пустой аппарат — без вооружения, разведоборудования и защищенных каналов передачи данных, но зато с японской коммерческой системой управления Futaba, используемой авиамоделистами. И кроме того, для доводки «Горлицы» до стадии работоспособного комплекса требуется минимум 15 млн долларов.

В ВСУ сообразили, что в лице «антоновцев» имеют дело с банальными «попильщиками» военного бюджета, и отказались от финансирования работ «авиамодельного кружка». Вместо этого украинские генералы приобрели у турок вполне отработанные тактические средневысотные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В общем, и «Горлица» вполне обоснованно канула в небытие.

Добавим, что Россия к настоящему времени успешно довела до начала испытательных полетов в полностью автоматическом режиме разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полета «Альтиус-У» и тяжелый стелс-дрон С-70 «Охотник». И останавливаться на этом явно не собирается.

«Буцефал» с трещинами

Четвертую позицию «незаслуженно забытых» украинских вооружений, согласно Defense Express, занимает БТР-4МВ1. На данный момент он является новейшей модификацией БТР-4 «Буцефал», разработанного «Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А.А. Морозова» в начале 2000-х со значительной долей иностранных комплектующих.

Насколько значительной?

До конца 2014 года в производстве БТР-4 использовалось 45% деталей украинского производства, 45% — российского производства и 10% — производства иных иностранных государств. В 2017 году в производстве БТР-4 использовались уже 88% деталей украинского и 12% иностранного производства.

Неплохо? Это как посмотреть. В числе этих 12% остались узлы и агрегаты, без которых «Буцефал» вообще не функционален, например двигатель. То есть критическая зависимость производства БТР-4 от сторонних поставщиков вполне сохранилась.

Официально «Буцефалы» считаются гордостью украинского ОПК и позиционируются как будущий основной БТР ВСУ. На деле с самого начала производство этих машин шло на Украине с большим скрипом и скандалами.

Первые же поставки «Буцефалов» на экспорт выявили низкое качество изготовления корпусов и сбои в работе боевых модулей (спасибо украинским приводам наведения!). А 2 января 2014 года иракская сторона даже вернула Украине партию из 42 ранее поставленных БТР-4, мотивируя это наличием… трещин в корпусах новейших бронетранспортеров.

Украинские генералы регулярно заказывали Центральному НИИ вооружения и военной техники ВСУ аналитические исследования на тему качества сварных швов БТР-4 — и столь же регулярно рапортовали об устранении выявленных недостатков. Но во втором десятилетии XXI века культура производства на предприятиях украинского ОПК упала столь низко, что «непровары» брони «Буцефалов» — скорее обыденность, чем исключение из правил.

Данный нюанс недавно вывел из себя даже директора Defense Express Сергея Згурца, в отчаяние написавшего:

«Честно говоря, это просто какой-то сюр!..»

Между прочим, до сих пор из-за некорректно работающих приводов наведения «сюр» наблюдается и у боевых модулей «Буцефалов». То есть украинцам не удалось к 2020 году «забороть» даже те «детские болезни», которые наблюдались у первых модификаций БТР-4 до 2014 года.

На фоне этого вполне объяснимо, что появление в 2017 году прототипа новой модификации «Буцефала» — БТР-4МВ1 (переделанный носовой узел бронекорпуса, дополнительное навесное бронирование, новая цифровая система управления огнем, немецкий дизельный двигатель Deutz BF6M1015CP и так далее) — не вызвало в ВСУ бурного экстаза. Тут бы ранее выпущенные и, главное, уже оплаченные бронетранспортеры до ума довести, а не возиться с еще не выявленными «болячками» абсолютно новой модификации!

Словом, для ФАН абсолютно понятно, почему БТР-4МВ1 до сих пор не пошел на Украине в серию. Думается, это понятно и нашим читателям. Что касается компании Defense Express, утверждающей обратное… Ну, лоббизм — дело такое… Хочешь-не хочешь, а — вперед, на баррикады! Даже если ваш директор недавно прилюдно охарактеризовал качество лоббируемой продукции красноречивым словом «сюр».

Заметим, что пока на Украине возились с бракованными «Буцефалами», в России выпустили глубокую модернизацию БТР-80 — БТР-82А, прошедший испытание Сирией. А также завершили цикл заводских предварительных испытаний унифицированной боевой платформы «Бумеранг», по всем ТТХ на голову превосходящей БТР-4.

«Сокол» в мусорной корзине

На «сладкое» — пункт пятый от Defense Express: мобильный разведывательно-ударный комплекс «Сокол». Дескать, если б он уже был на вооружении ВСУ, то ух!.. На самом деле к чему-то большему, чем выбрасывание в трубу украинских грошей, принятие «Сокола» на вооружение ВСУ не привело бы.

Жил да был на Украине «Черниговский завод радиоприборов» (ОАО «ЧеЗаРа»), специализирующийся на выпуске приборов для космической отрасли. Как нетрудно догадаться, львиная доля продукции данного предприятия до 2014 года поставлялась в Россию. Не менее легко понять, что в результате последующего разрыва военно-технического сотрудничества между Украиной и РФ ОАО «ЧеЗаРа» осталось на бобах.

В поисках спасения от банкротства руководство завода обратило внимание на продукцию частной польской компании WB Electronics S.A. (входит в состав WB Group) — малый разведывательный беспилотник FlyEуе и новомодный малоразмерный барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) Warmate.

Согласно заявлению разработчиков, FlyEуе мог вести разведку и выдавать целеуказание на удалении до 50 км от наземной станции управления. Оснащенный же осколочно-фугасной или кумулятивной БЧ Warmate позволял поражать живую силу и легкобронированную технику противника на расстоянии до 30 км от точки запуска, а также был способен 30 минут барражировать в воздухе до момента поступления команды на поражение цели.

У руководства «ЧеЗаРа» возникла идея — приобрести у поляков лицензию на производство FlyEуе и Warmate, в коллаборации с WB Group разместить эти беспилотники на украинских бронеавтомобилях «Козак», а получившийся таким образом мобильный разведывательно-ударный комплекс «Сокол» «продать» ВСУ.

Поляки были не против совместного гешефта. И, судя по всему, каким-то образом в описанную коммерческую схему сумел вписаться и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, принявшийся активно продавливать идею приобретения «Сокола » для ВСУ.

В 2015 году небольшая партия беспилотников FlyEуе была закуплена украинскими военными и отправлена на тестирование в Донбасс. 27 апреля 2016 года на полигоне в поселке Девички Киевской области FlyEуе и Warmate были показаны Порошенко. А 14 сентября того же года элементы разведывательно-ударного комплекса «Сокол» (польские беспилотники с украинскими шильдиками) в присутствии Турчинова прошли испытания на полигоне Гончаровское в Черниговской области.

«Испытания прошли успешно, продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг — поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях», — бравурно подвел итог мероприятию секретарь СНБО.

На ОАО «ЧеЗаРа» уже потирали довольно руки, но тут наступил 2019 год, и со своего поста слетел не только Порошенко, но и Турчинов. Принятие на вооружение ВСУ комплекса «Сокол» сразу застопорилось. В Defense Express утверждают, что из-за косности руководства Минобороны. На самом деле, конечно, нет.

Просто к этому моменту выяснилось, что реальная дальность применения польских беспилотников не превышает 10 км, а их устойчивость к современным средствам РЭБ околонулевая. Так что когда комплекс «Сокол» лишился поддержки «сверху», он немедленно отправился в мусорную корзину.

Кстати, а как обстоят дела у России с разработкой собственных барражирующих боеприпасов? Отвечаем: нормально обстоят.

На этом разбор публикации Defense Express можно, пожалуй, и закончить.