Путин оценил на «отлично» работу российских аграриев в 2019 году

Москва 3 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал 2019 год довольно удачным для отечественной сельскохозяйственной отрасли, работу аграриев он оценил на «отлично».

Российский лидер в понедельник выслушал доклад главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Министр сообщил президенту результаты работы агропромышленного комплекса за минувший год и рассказал о текущей ситуации в отрасли.

«У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на «отлично», — отметил Путин.

Ранее немецкий таблоид Der Tagesspiegel заявил, что в российском сельском хозяйстве в течение последних лет наблюдается «невероятный подъем». В материале указывается, что аграрный сектор благодаря поддержке со стороны Кабмина России и продовольственному эмбарго смог наверстать упущенное во многих сферах. В целом, в Евросоюзе удивлены серьезными сельскохозяйственными успехами России в результате политики контрсанкций.