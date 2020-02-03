Шепелев рассказал о своей сбывшейся мечте

Москва, 3 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев стал частым гостем конюшни в Подмосковье, где у него появилась лошадь, о которой он теперь заботится. Как рассказал телеведущий, два месяца назад он осознал, что хочет заботиться о животных. Дмитрий Шепелев рассказал о давней мечте.

«Короче, месяца два назад выпил я вина и говорю: «Есть у меня потребность какая-то, не высказанная до сих пор и не осознанная ранее — заботиться о животных. Не просто собачку вывести на травку, а скажем, лошадь целую», — уточнил Шепелев.

При этом он хотел не просто иметь лошадь, а гулять с ней, убирать за животным, расчесывать, кормить.

«Вот, вчера осуществил задуманное и очень счастлив. Еще поеду», — объяснил телеведущий.

Как пишет издание 7days.ru, невеста ведущего Екатерина Тулупова полностью разделяет его интересы.

Ранее Шепелев рассказал, как однажды шокировал сына Платона шикарным подарком на день рождения. Мальчик в 2015 году остался без матери — бывшая солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске скончалась из-за рака. Шепелев, по его словам, всячески старается баловать ребенка. Например, устраивает ему незабываемые дни рождения.

Так, на прошлый праздник он устроил целое представление — пригласил двух рыцарей в доспехах, которые решили сразиться во дворе дома. По словам Шепелева, Платона такая хоть и постановочная драка очень напугала. Мальчик никак не мог поверить отцу, который заверял, что это всего лишь актеры. Сам Шепелев признал, что переборщил с шоу, от которого даже взрослые пришли в ужас.